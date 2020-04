Piangueros de Osa piden ayuda al Gobierno

Osa. El sector pianguero y pesca de Osa la están pasando muy mal debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Mujeres voceras de la Asociación de Pesca y Piangua de Osa claman por ayuda urgente para más de 60 familias afectadas ya que no tienen recursos para alimentación de sus hijos debido a la medida tomada por el Ministerio de SALUD, no pueden salir a pescar y recolectar la Piangua, actividad que les genera ingresos económicos para sobrevivir, lamentablemente dependen de esa actividad y al no poder realizarla la están pasándola muy mal hasta el punto de no tener que comer.

Los piangueros esperan apoyo del Gobierno.

Información: Brunca Tv Digital.