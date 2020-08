Próximo martes 18 de agosto se habilitarán citas para pruebas teóricas

Pérez Zeledón. La próxima matrícula para aplicar la prueba teórica de manejo se realizará el martes 18 de agosto a partir de las 8:00 am y no el lunes 17, debido a la aplicación ese día, del feriado con motivo del Día de las Madres. Por lo anterior, el martes se habilitarán en el sistema los espacios para aplicar la prueba en la semana entre el 24 y 28 de agosto.

Actualmente, acorde con los protocolos del Ministerio de Salud y respetando el 50% de aforo máximo permitido, se habilitan pruebas por tutoría (la persona estudia por su propia cuenta y el día hábil antes del examen se presenta a aclarar dudas) y por suficiencia (estudia por su propia cuenta y se presenta solo a realizar el examen).

Asimismo, se brinda la opción de curso regular únicamente para quienes deben recuperar puntos de la licencia, no para licencia por primera vez, con una modalidad tanto presencial (no más de 1 hora) y con asignaciones para el hogar.

Los espacios estarán disponibles para las 13 sedes entre ellas Pérez Zeledón y Río Claro.

Para gestionar la matrícula, las personas interesadas deben realizar previamente el pago de la prueba (¢5.000), en cualquier entidad financiera autorizada y guardar el comprobante de pago que debe portar al momento de realizar la prueba.

La matrícula para estas pruebas se realiza exclusivamente del sitio web de Educación Vial en el siguiente enlace: https://servicios.educacionvial.go.cr/Formularios/MatriculaPruebaTeorica. Importante recordar que este servicio no forma parte de las excepciones a la restricción vehicular sanitaria, por lo que si la persona debe trasladarse en vehículo particular a su prueba teórica, la placa del mismo no debe tener restricción el día de la cita, de lo contrario se expone a la sanción correspondiente.

También se recuerda que el uso permanente de mascarilla o careta, es obligatorio así como su portar su propio lapicero.

Finalmente se aclara que solo está permitida la entrada a las instalaciones de la persona que cuenta con la cita y no de acompañantes (a menos que por alguna condición especial se requiera) y se solicita por favor mantener el distanciamiento social según los espacios marcados en cada lugar de las instalaciones.