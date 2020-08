Vado en puente sobre río Coronado puede ser utilizado por vehículos livianos y pesados sin carga

Osa. Un informe de la Dirección de Obras Fluviales del MOPT, sobre el vado construido

por la Municipalidad de Osa, en el río Coronado, RN 34 de la Costanera Sur, revela

que este paso puede ser empleado por vehículos livianos y pesados sin carga,

siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones adicionales.

El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, quien ordenó

el estudio, comentó que los profesionales de obras fluviales que realizaron la

valoración, señalan que este paso puede ser utilizado de manera controlada de 6

am a 5 pm y que la parte alta de la cuenca debe ser vigilada para detectar a tiempo

una eventual cabeza de agua, que ponga en riesgo no solo la estructura construida,

sino a los conductores de los vehículos que circulan por este punto.

Además, se recomienda contar con la señalización mínima para el control vehicular,

así como dar mantenimiento constante al vado y no transitar por el mismo en caso

de eventos hidrometeorológicos importantes.

El ministro Méndez Mata indicó que el MOPT verá por el cumplimiento de cada una

de las disposiciones señaladas en el informe.

Agregó que el MOPT/ CONAVI continúan adelante con la instalación del primero de

dos puentes modulares, cuyo armado se espera tener finalizado en 7 días,

aproximadamente.