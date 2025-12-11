150 coristas, orquesta e invitados dieron todo un espectáculo en Concierto Navideño

Esto fue parte de lo que la población disfrutó en el Concierto Navideño, organizado por la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón.

La actividad tuvo lugar el domingo anterior en el Centro Victoria en Barrio Morazán, en San Isidro de El General.

Un lugar que estuvo completamente lleno de personas, quienes llegaron a disfrutar de la presentación de los 150 coristas, diferentes grupos y invitados especiales.

Mientras que los días 28 y 29 de noviembre, fueron los conciertos de fin de año.

El proyecto de la Escuela de Música, sale adelante con el apoyo de diferentes instituciones.

Grandes presentaciones, llenas de talento.