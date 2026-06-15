La Asociación de Desarrollo Integral de El Hoyón celebró su 46 aniversario 

Por
Johan Garcia G.
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El 6 de junio de 1980 se realizó la Asamblea General para la constitución de la Asociación de Desarrollo Integral El Hoyón, de eso ya pasaron 46 años y el fin de semana realizaron la conmemoración de esta importante fecha.

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