Harán taller de apoyo a los estudiantes de sexto año que tendrán que hacer ampliación de Pruebas Estandarizadas

El martes 16 de diciembre a partir de las nueve de la mañana, en la dirección regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón, se llevará a cabo un taller informativo dirigido a los padres de familia en apoyo a los estudiantes quienes no lograron pasar la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa de sexto grado.

La prueba de ampliación de primaria será del 9 al 13 de febrero de siete a nueve de la mañana.

Por lo que, la intención es darles información e insumos en apoyo a los estudiantes, para que puedan realizar de la mejor manera la prueba y de esa forma, puedan ingresar a secundaria en el 2026.

Cabe indicar que el Ministerio de Educación Pública, dio a conocer que atendió las inquietudes de estudiantes, madres, padres y personas encargadas, quienes han manifestado preocupación por los resultados de la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa de primaria y secundaria 2025, especialmente en los casos donde no se alcanzó la calificación mínima de aprobación.

Tras ello, se acordó que todas las personas estudiantes que no alcanzaron la calificación mínima tienen derecho a realizar la convocatoria de ampliación, una oportunidad adicional para reforzar aprendizajes y demostrar nuevamente sus competencias.

La ampliación es un mecanismo consolidado y altamente efectivo.

En años anteriores, más del 70% de quienes la realizaron aprobaron, lo que confirma que se trata de una segunda oportunidad real y significativa para avanzar en su trayectoria educativa.

Sobre las fechas, primero serán las de primaria.

Posteriormente, lenguas extranjeras, los días 12 y 13 de febrero. Mientras que en secundaria, del 16 al 20 de marzo, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

En el caso de la dirección regional del MEP, esperan apoyar en primer lugar, con este taller a los padres de familia de estudiantes de primaria.