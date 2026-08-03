Asociación Pro Hospital entrega 28 sillas de ruedas al Hospital Escalante Pradilla

Este lunes tres de agosto en la mañana, la Asociación Pro Hospital hizo entrega de 28 sillas de ruedas al Hospital Escalante Pradilla.

Se trata de una inversión de tres millones 80 mil colones, que fueron aportados por la Junta de Protección de Social.

Estas sillas serán de gran utilidad, 20 destinadas al servicio de emergencias y las otras ocho, dos cada uno de los servicios de medicina de varones, medicina de mujeres, cirugía de mujeres y cirugía de varones.

Se adquirieron sillas de ruedas, debido a que se utilizan mucho en el centro médico.

Se espera que en unos 15 días, ya se puedan utilizar estas sillas.

El llamado a los usuarios, es que las cuiden.

La Asociación Pro Hospital, ha hecho la donación de varios equipos con recursos de la Junta de Protección Social.

Este martes, se espera la entrega de un ultrasonido para el servicio de ginecobstetricia.