Estos fueron los resultados de la Feria de Empleo en Pérez Zeledón

A finales de junio de este 2026, la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad de Pérez Zeledón en coordinación con el INA, llevó a cabo la Feria de Empleo en el parque de San Isidro de El General.

Como resultados, se tuvo la participación de 26 empresas, que ofrecieron 252 vacantes.

Llegaron 934 oferente y estuvieron 20 emprendedores en la actividad.

Esta feria fue una gran oportunidad para las personas, quienes buscan una opción laboral.

Cada año se lleva a cabo esta feria de empleo.