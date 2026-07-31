Asociación de Pueblo Nuevo de Cajón cuenta con redondel y agrupación asumirá organización de la Feria del Mamón

Ahora la comunidad de Pueblo Nuevo de Cajón en Pérez Zeledón, cuenta con un redondel, un proyecto en el cual se encuentra trabajando la Asociación de Desarrollo Integral.

La agrupación tomó la decisión de trabajar para tener esta infraestructura, que permite la realización de más actividades para recaudar fondos.

La obra fue inaugurada, pero todavía hay detalles que se tienen que terminar.

Este redondel, será de gran ayuda este año, según indicó el presidente de la Asociación, ya que para este 2026, asumirán la organización de lo que será la Feria Regional del Mamón, que se realiza en el mes de setiembre.

En esta ocasión, la Asociación de Productores, Asofrobrunca, desistió de llevarla a cabo y por lo tanto, la Asociación de Desarrollo Integral, con el visto bueno, la llevará a cabo, para no perder la tradición.

Así que pronto darán mayores detalles de lo que será la Feria Regional del Mamón en la comunidad de Pueblo Nuevo de Cajón.