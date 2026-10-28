Atlas de Desarrollo Humano identifica desafíos en seguridad y vulnerabilidad a drogas en la región Brunca

Las condiciones de desarrollo humano y la vulnerabilidad al consumo de drogas y actividades conexas en los cantones de la Región Brunca fueron algunos de los principales temas analizados durante un encuentro entre autoridades municipales y representantes de instituciones públicas, realizado en las instalaciones del Concejo Municipal de Pérez Zeledón.

La actividad permitió conocer los principales resultados del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2026, una herramienta elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que facilita el análisis de indicadores sociales y económicos para orientar la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas.

Uno de los componentes destacados de esta edición es el Índice de Vulnerabilidad a Drogas y Actividades Conexas, que, al relacionarse con el Índice de Desarrollo Humano, permite clasificar los cantones según sus condiciones y principales desafíos.

En la Región Brunca: Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa se encuentran en la categoría de críticos, caracterizada por bajos niveles de desarrollo humano y una alta vulnerabilidad a las drogas.

Por su parte, Pérez Zeledón se ubica en la categoría de transición, debido a que presenta un bajo desarrollo humano, pero una menor vulnerabilidad a las drogas. Esta condición representa una oportunidad para impulsar acciones que permitan mejorar sus indicadores y avanzar hacia una situación más favorable.

En el caso de Puerto Jiménez, el cantón se clasifica en la categoría de tensión, al registrar niveles de desarrollo humano superiores al promedio, pero también una alta vulnerabilidad a las drogas, lo que evidencia la necesidad de atender desafíos particulares.

La coordinadora del proyecto explicó que el Atlas busca poner a disposición de los gobiernos locales información que permita identificar las necesidades de cada territorio y orientar las acciones institucionales.

Además, destacó que la región Brunca presenta importantes retos en materia de seguridad ciudadana y desigualdad de género, por lo que resulta necesario analizar cada indicador de acuerdo con las características de los cantones.

Durante el encuentro, representantes de los gobiernos locales destacaron la importancia de contar con datos comparables para definir prioridades de inversión, fortalecer los proyectos comunales y desarrollar políticas públicas acordes con las necesidades de la población.

No obstante, señalaron que los indicadores deben analizarse con cautela, considerando las fuentes de información, su actualización y las particularidades de cada territorio. También advirtieron sobre la existencia de vacíos de información que pueden limitar la precisión de algunos análisis cantonales.

El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal reúne siete índices relacionados con el desarrollo humano, la desigualdad, el género, la pobreza multidimensional, la seguridad ciudadana y la vulnerabilidad a las drogas y actividades conexas.

La información está disponible para consulta de instituciones, organizaciones y ciudadanía, con el propósito de promover un análisis más detallado de las condiciones de cada cantón y contribuir a la toma de decisiones basadas en evidencia.