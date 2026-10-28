Universidad Santa Lucía abre en Pérez Zeledón con una oferta académica ampliada para 2027

La Universidad Santa Lucía inicia en Pérez Zeledón con una oferta académica ampliada y nuevas oportunidades de formación profesional para los habitantes de la zona.

El centro universitario tiene su sede en barrio Boston en San Isidro El General.

Según explicó Jairo Velázquez, administrador de la sede, la institución cuenta con una trayectoria de aproximadamente 15 años de trabajo en la zona, periodo en el que ha experimentado un crecimiento significativo en su población estudiantil.

Velázquez señaló que esta nueva etapa conservará el personal administrativo, el equipo docente y la atención personalizada que han caracterizado a la sede, ahora bajo el nombre de Universidad Santa Lucía.

La institución busca facilitar el acceso a la educación superior, especialmente para las personas que deben combinar sus responsabilidades laborales con los estudios.

Por su parte, Cristian Loaiza Román, administrador de la sede regional, detalló que la oferta mantendrá las carreras de Derecho y Administración de Negocios, pero incorporará nuevas alternativas de especialización.

En el área de Derecho, se ofrecerá la especialidad en Derecho Notarial y Registral. Mientras tanto, en Administración de Negocios se habilitarán énfasis en Mercadeo, Contaduría y Recursos Humanos, tanto en el bachillerato como en las licenciaturas correspondientes.

Además, la propuesta académica incluirá una maestría en Administración con énfasis en Gerencia, con el objetivo de ampliar las posibilidades de formación y desarrollo profesional de la población de la Zona Sur.

Como parte de su proceso de apertura para el primer cuatrimestre de 2027, la universidad anunció matrícula gratuita para estudiantes de nuevo ingreso y un proceso de convalidación sin costo.

Otro de los aspectos destacados es la modalidad híbrida flexible, que permitirá a los estudiantes combinar alternativas de aprendizaje y acceder a la formación universitaria desde diferentes puntos de la Zona Sur.

Las personas interesadas pueden visitar la sede ubicada en barrio Boston, en Pérez Zeledón o comunicarse por medio de WhatsApp al 8311-0555.

El horario de atención informado es de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 9:00 p. m., y los sábados, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Con esta nueva etapa, la Universidad Santa Lucía busca ampliar las alternativas de educación superior disponibles en Pérez Zeledón y brindar mayores oportunidades de formación profesional a estudiantes de toda la región.