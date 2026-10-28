Generaleña se presentará en New York el 26 de diciembre tras ganar competencia internacional

Valentina Sánchez Marín fue reconocida en el (American proyect internachonal romantic miusic competichion) American Protégé International Romantic Music Competition 2026 y tendrá la oportunidad de presentarse en el Carnegie Hall, en Nueva York el 26 de diciembre de este 2026.

La joven pianista, egresada de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón de la Universidad Nacional (UNA), obtuvo el segundo lugar, en la categoría de estudiantes universitarios y músicos profesionales.

Este reconocimiento internacional representa un importante logro para la artista.

Como parte de este premio, Sánchez tendrá la oportunidad de presentarse en el Weill Recital Hall del Carnegie Hall, en Nueva York, Estados Unidos, uno de los escenarios más reconocidos a nivel internacional.

Valentina, se mantiene activa estudiando música.

Este es un premio más para ella, el año pasado por ejemplo, estuvo en España.

Valentina de 20 años de edad, por estudios, vive en San Pablo de Heredia, pero es oriunda de barrio Valverde en San Isidro de El General.

En su familia, es la única que se dedica a la música.

El logro de Valentina Sánchez, pone en alto el nombre de Pérez Zeledón y Costa Rica, al tiempo que refleja la importancia de los procesos de formación artística y el desarrollo del talento musical en la Zona Sur del país.