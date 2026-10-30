Del primer mercado municipal al Complejo Cultural: un recorrido por la historia de Pérez Zeledón

Esta fotografía fue tomada en 1988, cuando en este lugar se ubicaba el Mercado Municipal en San Isidro de El General, espacio que ahora conocemos como el Complejo Cultural y Biblioteca Pública Municipal de Pérez Zeledón.

Precisamente, este viernes 30 de octubre, se llevó a cabo un conversatorio que destacó la transformación histórica de este espacio emblemático de Pérez Zeledón y que se enmarca dentro de los 95 años del cantón.

Hoy, el Complejo Cultural en San Isidro de El General, es un espacio destinado al arte.

En esta actividad, se contó con la participación de estudiantes y público en general.