Aumentos en alquileres del Mercado Municipal de Pérez Zeledón vuelve a ser tema en el Concejo Municipal

Una vez más, la abogada, Leda Carvajal, se hizo presente a una sesión del Concejo Municipal de Pérez Zeledón, para referirse al tema de los aumentos en los alquileres de los locales del Mercado Municipal en San Isidro de El General.

Estuvo el pasado martes siete de julio, donde hizo referencia a la Ley 2428 del 14 de setiembre de 1959 y luego se hizo una modificación a la misma con la Ley 7027 del 13 de mayo de 1986.

Explicó que la forma en qué se ha aplicado estas leyes con respecto a la aprobación de los aumentos de los quinquenios de los años 2014 y 2019, que afectó a algunos arrendatarios.

Carvajal, dijo que, a esta fecha, algunas personas que alquilaban locales, siguen arrastrando deudas del pasado.

Al respecto, la presidenta municipal, Andrea Herrera, fue clara en detallar sobre la Ley y el tema de alquileres y que el Tribunal Contencioso Administrativo ha dado la razón al Concejo Municipal.

Además, hizo referencia que, con respecto al actual quinquenio, se hizo la notificación uno por uno.

Por su parte, Wilberth Ureña, dijo que no hubo un buen manejo de los quinquenios del 2014 y 2019.

Finalmente, la abogada, Leda Carvajal, manifestó su molestia sobre lo que está pasando con algunos inquilinos.