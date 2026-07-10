CONAPDIS y la UNA trabajan en un diagnóstico sobre discapacidad y poblaciones vulnerables en Puerto Jiménez

El cantón de Puerto Jiménez fue creado legalmente en el año 2022, por ello, con el fin de conocer cuál es la situación que se tiene en materia de discapacidad, es que el CONAPDIS en conjunto con la Universidad Nacional, están llevando a cabo un diagnóstico.

El estudio inició en mayo anterior y la intención es conocer la situación real, ya que anteriormente, la información era parte del cantón de Golfito.

La intención es tener toda la información necesaria sobre la cantidad de persona con discapacidad y población vulnerable que vive en el lugar.

Este diagnóstico se realiza en coordinación con la Municipalidad y el apoyo de la Escuela de Planificación de la sede Coto de la Universidad Nacional.

Este trabajo se espera realizar en dos años.

Al final, se espera que se cuente con una política pública relacionada con discapacidad y poblaciones vulnerables del cantón de Puerto Jiménez para el año 2027.