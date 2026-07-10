Amistoso contra equipo de Panamá permitirá analizar al Municipal Pérez Zeledón antes del inicio del torneo

La noche del jueves nueve de julio, el Municipal Pérez Zeledón triunfó tres a dos contra su similar de Veraguas United Futbol Club. Un compromiso que se disputó en el Estadio Aristocles Toco Castillo en Panamá.

Las anotaciones por parte de los Guerreros del Sur, fueron de Kenneth González, Danilo Pimpinati y William Fernández

Este amistoso, permitirá al cuerpo técnico hacer un análisis importante de cómo se encuentra el equipo.

El 26 de julio inicia el Torneo de Apertura 2026, al Pérez Zeledón, le toca jugar de visita contra el Deportivo Saprissa.

Por lo que van a observar el video del partido y analizarlo junto a los jugadores, para ver lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y en qué se puede mejorar.

La presentación del equipo, será el 17 de julio en el cantón.