En Flagrancia dictan 6 años de cárcel por transporte de marihuana

En la sentencia número 858 – TFPZ – 2026 del Tribunal de Flagrancia de Pérez Zeledón se declaró a un hombre de apellido Rodríguez, autor responsable por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos en su modalidad de transporte, imponiéndole en tal carácter la pena de seis años de prisión.

El hecho ocurrió el 6 de abril del 2026, en horas de la tarde en San Isidro de El General.

El encartado viajaba en una motocicleta, momento en el que aparentemente poseyó, custodió y transportó dentro de un bolso de espalda, tres paquetes de marihuana.

Al parecer, en ese momento el ahora sentenciado fue abordado por oficiales del grupo de apoyo operacional de la Región Brunca, logrando así la detención y el decomiso de la evidencia.