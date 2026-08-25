Bibliotecólogos Red Pérez Zeledón dan a conocer experiencias en segundo encuentro

Este martes 25 de agosto, se llevó a cabo el segundo Encuentro de Experiencias Bibliotecológicas de la dirección regional del MEP en Pérez Zeledón.

La actividad se llevó a cabo en el CTP San Isidro.

Fueron 15 representantes en primaria y 19 en secundaria, quienes presentaron sus proyectos de una manera creativa.

La actividad ha tenido tal éxito, que este encuentro que nació en Pérez Zeledón, ahora se replica en todas las direcciones regionales del MEP en el país.

Este Encuentro, esperan continuar realizándolo cada año.