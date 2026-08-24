Más de 100 estudiantes de noveno año participaron la Feria Informativa con miras a ingresar al Científico de Pérez Zeledón en el 2027

Con una serie de actividades, más de 100 estudiantes de diferentes colegios, fueron recibidos este lunes 24 de agosto en la Feria Informativa que se organizó por parte del Colegio Científico de Pérez Zeledón, ubicado en el campus de la Universidad Nacional.

Para esta actividad, se contó con el apoyo de los estudiantes de décimo nivel.

Además, atendieron a los padres de familia y aclararon dudas.

En este momento, se lleva a cabo el proceso de pre inscripción para que los interesados, puedan hacer el examen el nueve de octubre.

El Colegio Científico es una oportunidad para los amantes de las matemáticas y las ciencias.