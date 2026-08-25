Pérez Zeledón recibirá esta semana a los participantes del curso del Tercer País sobre el Empoderamiento de Personas con Discapacidad

Durante el jueves 27 y viernes 28 de agosto, los 16 participantes del Curso del Tercer País sobre el Empoderamiento de Personas con Discapacidad y el Mejoramiento del Apoyo Nacional para la Vida Independiente, estarán participando en diferentes actividades en Pérez Zeledón.

Se trata de la cuarta edición de este curso, que organiza el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) de Costa Rica en conjunto con JICA.

El mismo inició el pasado 10 de agosto al 11 de setiembre de 2026, en modalidad bimodal (virtual y presencial).

Durante la visita al cantón, estarán trabajando con las diferentes organizaciones que reúnen a personas con discapacidad como el Movimiento de Vida Independiente Centro Morpho, Asociación Quetzal, CoopeSuperación y otras.

Esta iniciativa está dirigida a personas funcionarias de los entes rectores en materia de discapacidad de Centroamérica y Sudamérica, así como a representantes de organizaciones de la sociedad civil, contando con la participación de 16 personas provenientes de distintos países de la región como: Honduras, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú y Chile.

El objetivo de este curso es fomentar el intercambio de herramientas teóricas y prácticas relacionadas con el empoderamiento, la participación ciudadana y la articulación interinstitucional, de manera que las personas participantes puedan desarrollar e implementar propuestas de proyectos orientadas a la inclusión social y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en sus respectivos países.

La visita a Pérez Zeledón, será con el fin de brindar diferentes experiencias de articulación interinstitucional que evidencian el acceso a derechos, la autonomía y la accesibilidad para personas con discapacidad.