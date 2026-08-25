Inversiones en embarcaderos de Pavones, Bahía Drake y muelle de Golfito superan los 7 mil millones de colones

El Golfo Dulce recibe buenas noticias para el desarrollo del Pacífico Sur, durante la actividad de exposición que se realizó en el cantón de Golfito del 19 al 22 de agosto.

Entre los anuncios destaca la construcción de un nuevo embarcadero en Pavones, Golfito, con una inversión superior a los ₡1.100 millones. Se prevé que esta obra esté concluida en diciembre de este año.

También, se anunció la construcción de un embarcadero en Bahía Drake, Osa, con una inversión cercana a los $4 millones.

El proyecto está previsto para iniciar en 2027 y entrar completamente en operación durante 2028, fortaleciendo el turismo, apoyando al sector pesquero y mejorando las condiciones de seguridad marítima.

Las buenas noticias también llegan a Golfito, donde el INCOP ha destinado aproximadamente ₡4.300 millones para el reforzamiento del muelle.

Estas obras ya hicieron posible una exportación de más de 10.000 toneladas métricas de aceite hacia el mercado internacional, un resultado que representa un importante impulso para la reactivación de la actividad portuaria y comercial de la Zona Sur.

De acuerdo con el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), Wagner Quesada Céspedes, Golfito está volviendo a ser protagonista de la actividad portuaria del Pacífico Sur.

Detalló que en el último año atendieron alrededor de 50 cruceros y movilizaron entre tres y cuatro buques mensuales con importación y exportación de aceite.

Lo que demuestra que, con inversión y mejores condiciones de infraestructura, se pueden generar oportunidades y dinamizar la economía de la Zona Sur.

De acuerdo con la institución, la realización de la Expo Golfo Dulce 2026 refleja también el trabajo articulado entre el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), como parte de una visión de Gobierno orientada a impulsar de manera integral el desarrollo del Pacífico Sur.

Con el respaldo del ICT a la región y el trabajo del INCOP en el fortalecimiento de la infraestructura y la actividad portuaria, se generan espacios que permiten promover el destino, atraer inversión, fortalecer al sector turístico y abrir nuevas oportunidades para las comunidades de la Zona Sur.

La Expo Golfo Dulce fue, una plataforma para mostrar al mundo la riqueza natural, la oferta turística, la gastronomía y las oportunidades de esta región, promoviendo un turismo sostenible y responsable, así como el desarrollo económico local.

Durante la inauguración de este encuentro turístico, que reunió a cerca de 50 empresas y compradores nacionales e internacionales, se dieron a conocer importantes proyectos que buscan generar nuevas oportunidades y fortalecer la economía de la Zona Sur.