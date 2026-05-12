Disfrute de variedad de productos en la Feria Agropecuaria este viernes 15 de mayo en San Isidro de El General

Unos 100 emprendedores dedicadas a actividades agrícolas, estarán participando este viernes 15 de mayo en la cuarta Feria Agropecuaria Pérez Zeledón 2026.

La actividad se llevará a cabo en el parque de San Isidro de El General de nueve de la mañana a cuatro de la tarde.

Es promovida por la Oficina Agro Municipal de la Municipalidad de este cantón y también es parte del programa de actividades de los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador que organiza la Iglesia Católica.

Habrá variedad de productos, por lo que la invitación es llegar a apoyarlos, comprando lo que tienen.

Aparte de los participantes, también se llevarán a cabo variedad de talleres.

Asimismo, se llevará a cabo el trueque verde por parte de la Municipalidad, para que las personas lleven sus envases de vidrio y se puedan cambiar por artículos de vidrio disponibles o bien abono orgánico.

Este viernes 15 de mayo será asueto también para el sector público, por lo que se motiva a la población para que se haga partícipe de esta Feria Agropecuaria.