Realizaron evaluación en comunidades de Cabagra de Buenos Aires donde construirán puentes peatonales

Con el fin de mejorar el acceso a la población, es que la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Cabagra, llevará a cabo dos proyectos que permitirán el acceso peatonal de una manera más segura las localidades de Cartago y San Miguel, por medio de puentes.

En ese sentido, a través de sus comisiones del Plan Ambiental, Forestal y Territorial (PAFT), llevó a cabo una gira técnica estratégica por las comunidades, con fin de conocer cuál es la situación actual.

Esta visita marca el inicio formal de las gestiones para la construcción de dos puentes colgantes peatonales fundamentales para la conectividad del territorio.

Los proyectos están diseñados para solventar necesidades críticas de acceso: el primero busca unir directamente los poblados de San Miguel y Cartago; el segundo se enfoca en garantizar un paso seguro para los estudiantes que asisten a la Escuelita Unidocente de Cartago, eliminando los riesgos actuales de tránsito.

La gira de campo permitió al equipo técnico de implementación del PAFT realizar evaluaciones exhaustivas en diversos ejes fundamentales para el éxito de la obra.

Se trata de la viabilidad técnica, donde se llevó a cabo la identificación de riesgos geográficos y levantamiento de información presupuestaria para la ejecución.

Además del impacto social y de género, donde se hizo la evaluación de cómo estas estructuras mejorarán la vida cotidiana de las mujeres, niños y adultos mayores de la zona.

También, el análisis ambiental, valorando los impactos y beneficios ecosistémicos en el marco del respeto a los recursos naturales del territorio.

El equipo del PAFT Cabagra proyecta iniciar la fase constructiva en el corto plazo, una vez finalizada la consolidación de los expedientes técnicos y financieros.

Estas obras representan un hito en la autonomía territorial y la mejora de la infraestructura básica.

Con estas acciones, la ADII Cabagra reafirma su compromiso de dirigir los esfuerzos de planificación territorial hacia proyectos que generen un impacto directo y positivo en la seguridad y el bienestar de las familias indígenas, especialmente en las zonas de más difícil acceso.