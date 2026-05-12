Este domingo 17 de mayo será el desfile de boyeros en San Isidro de El General

Una participación de unas 80 yuntas espera este domingo 17 de mayo en el desfile de boyeros, en honor al santo patrono San Isidro Labrador.

La actividad saldrá a las nueve y media de la mañana desde el sector de barrio Las Américas y concluye al costado sur de la Catedral de San Isidro de El General.

Con el desfile de boyeros y la subasta se cierran las actividades, pero también hay más.

También, las personas pueden acercarse a la Catedral para que compren diferentes platillos y hasta productos en el Mercadito.

Los festejos patronales iniciaron el pasado primero de mayo.