CTP de General Viejo recuerda a joven estudiante de noveno quien falleció en accidente de tránsito

“Con profundo dolor, el Departamento de Orientación y la comunidad educativa del CTP General Viejo lamentan el fallecimiento de nuestra querida estudiante Lincy Saray Calderón Rojas, sección 9-3. Su recuerdo permanecerá siempre en nuestros corazones”.

De esta manera, el Colegio Técnico Profesional de General Viejo en Pérez Zeledón, se unió al dolor de la familia, tras el fallecimiento de la joven estudiante, quien murió la madrugada del domingo en un accidente de tránsito en la ruta 34, cerca de Dominical, ella viajaba junto a su familia.

Por esa razón, la mañana de este lunes, tuvieron varios actos en el centro educativo.

También, hubo un minuto de silencio en el partido que tuvo el equipo de la categoría D masculina esta mañana y algunas estudiantes, también hicieron un pequeño recuerdo de la joven estudiante.

Además, van a colocar un pequeño altar, para que sus amigos y compañeros, se puedan despedir.