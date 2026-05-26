En la Escuela Santa Cecilia del distrito La Amistad inauguraron una biblioteca

Lo que era una bodega, ahora se transformó en una biblioteca, donde los estudiantes ahora tienen un espacio especial para disfrutar de la lectura.

Este fue el proyecto que fue inaugurado en la Escuela Santa Cecilia del distrito La Amistad en Pérez Zeledón.

Para esta obra se tuvo el apoyo en materiales de la Municipalidad, demás de los padres de familia y la junta de educación.

La inauguración de esta biblioteca se llevó a en el quinto Encuentro de Promoción de la Lectura, con la participación de estudiantes de diferentes centros educativos.

Para esta actividad, se cuenta con el apoyo del personal de la Biblioteca Infantil Miriam Álvarez de la Universidad Nacional.

Los estudiantes de diferentes centros educativos participantes, manifestaron su gusto por la lectura.

La Escuela Santa Cecilia cuenta con un aula y aquí asisten 13 estudiantes de primero y segundo ciclo y cuatro de preescolar.