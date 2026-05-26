Estudiantes de la regional del MEP de Pérez Zeledón muestran habilidades en concurso de deletreo

Ellos fueron parte de los estudiantes de primaria quienes participaron este martes 26 de mayo, en la etapa regional del concurso regional de deletreo: “Deletrear es un arte”, que organiza la Dirección de Educación de Pérez Zeledón.

La actividad se concreta en el Escuela Las Lagunas. A esta etapa llegaron los alumnos quienes clasificaron en las etapas institucionales que fueron en marzo y la circuital que fue en abril.

El objetivo de la actividad es potenciar el uso correcto del idioma español, incentivar la sana competencia entre centros educativos, desarrollar habilidades de expresión oral y memoria auditiva.

Para la actividad, en la Escuela Las Lagunas, se organizaron para que todo saliera de la mejor manera.

El 27 de mayo será el concurso a nivel de secundaria; mientras que el 28 de mayo la modalidad nocturna.