2173 alumnos de primaria de la regional del MEP en Pérez Zeledón harán prueba textual este 27 de mayo

Este miércoles 27 de mayo, los estudiantes de primaria de todo el país tendrá que realizar la primera parte del examen de Español de la prueba nacional estandarizada, que es la prueba de producción textual.

En el caso de la dirección regional del MEP en Pérez Zeledón, serán 2173 los alumnos quienes tendrán que hacerla.

La prueba solicita un texto expositivo de 200 palabras (el propósito de este tipo de texto es informar y explicar un tema, no narrar una historia).

En caso de las personas estudiantes con apoyo educativo, la extensión solicitada es de 150 palabras.

En primaria, se proporcionará un tema, una situación comunicativa y algunas ideas en que cada estudiante se puede apoyar para desarrollar el texto.

Este debe redactarse en cuatro párrafos: uno de introducción, dos de desarrollo y uno de conclusión. Se contará con 90 minutos para el desarrollo de la prueba.

Mientras que el 3 de junio, será la convocatoria para los colegios diurnos y nocturnos.

En este caso, serán 1952 de estudiantes de colegios diurnos, nocturnos, técnicos y académicos.

La prueba solicita un ensayo argumentativo de 300 palabras (el propósito de este tipo de texto es asumir una posición ante un tema social, fundamentada a partir de argumentos que expliquen y sustenten su punto de vista).

En caso de las personas estudiantes con apoyo educativo, la extensión solicitada es de 250 palabras.

En secundaria, se proporcionará un tema y una situación comunicativa.

El ensayo argumentativo debe redactarse en cinco párrafos: uno de introducción, tres de desarrollo y uno de conclusión. Se contará con 120 minutos para el desarrollo de la prueba.

Cabe indicar que este año, las pruebas nacionales estandarizadas nuevamente vuelve a tener un valor más alto la nota de presentación que será de un 60 por ciento y el valor del examen de un 40 por ciento.

Según el calendario escolar, el 27 de mayo será la producción textual de primaria y el tres de junio en secundaria.

Del dos al cinco de junio, será la Prueba de Lenguas Extranjeras en los colegios técnicos; mientras que en los académicos, diurnos y nocturnos será del 8 al 26 de junio.

Para secundaria, del 21 al 25 de setiembre la Prueba Sumativa en los colegios técnicos y del 26 al 30 de octubre, las pruebas en los colegios académicos.