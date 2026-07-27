Equipo de promoción de la Salud de Pérez Zeledón acompañará a romeros de Pérez Zeledón el 29 de julio de 2026

En este 2026, el equipo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad del Área de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social en Pérez Zeledón da apoyo a la Comisión de Romeros del cantón.

Estuvieron durante las inscripciones, brindaron información importante a quienes realizará la caminata y este miércoles 29 de julio, estarán presente en el recorrido, para estar apoyando.

El equipo, conformado por un médico general, educador físico, enfermera y promotor de la salud, estarán presente en algunos puntos.

Por este año, estarán presente solo el 29 de julio, pero analizarán para próximos años, la posibilidad de ir otros días.

De esta manera, un equipo más que se suma para la atención de los romeros de Pérez Zeledon, que es muy grande, alrededor de 800 personas.