UPIAV celebró 55 años de creación durante asamblea general

Así celebraron los 55 años de fundación de la Unión de Productores Independiente de Actividades Varias, UPIAV, durante la asamblea general, que tuvo lugar en el Centro Salesiano don Bosco en Pérez Zeledón.

La organización tiene 5400 afiliados, tres de ellos, opinaron sobre la organización al llegar a cinco décadas y media de creación.

En la organización, tienen muchas luchas en el sector agro, social, salud y demás.

Cabe indicar que durante la asamblea, se aprobó una moción para conformar una comisión para analizar hacia donde debe dirigirse la UPIAV.