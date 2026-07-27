Estudiantes del Circuito 03 del MEP en Pérez Zeledón tendrán tres días de expresiones artísticas en el FEA

Desde este lunes 27 y hasta el miércoles 29 de julio, en el teatro de BMS, el Circuito Educativo 03 de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón, lleva a cabo su etapa circuital del Festival Estudiantil de las Artes.
Este lunes fueron las presentaciones de primara y secundaria en artes musicales, el martes las artes visuales, literarias y escénicas como teatro.
Mientras que el miércoles, será todo lo de baile.
Los ganadores de esta etapa, representarán al circuito en la etapa regional.