Escuela de San Francisco de Asís realiza por primera vez posada navideña

Con el propósito de rescatar el verdadero significado de la Navidad y fomentar valores como el servicio y la solidaridad, la Escuela de San Francisco realizó por primera vez una posada navideña como parte de las actividades de apertura de esta época especial.

La iniciativa reunió a estudiantes y docentes, quienes participaron en una actividad llena de música, vestimentas alusivas a la época y representaciones tradicionales que recordaron el sentido religioso de la Navidad.

Esta actividad nació con la intención de ir más allá de los adornos y las celebraciones comerciales, para acercar a los estudiantes al mensaje del Evangelio y la importancia de estar al servicio de los demás.

La institución cuenta con una población de 206 estudiantes y tiene previsto continuar con las celebraciones navideñas.

Para el próximo 26 de noviembre se realizará el tradicional Festival Navideño, que incluirá la apertura del árbol de Navidad y la participación de padres de familia.

De esta manera, la Escuela de San Francisco busca promover entre sus estudiantes una Navidad centrada en la fe, la convivencia y los valores que caracterizan esta celebración.