PROECODES celebra 40 años impulsando el liderazgo de niños y jóvenes de Pérez Zeledón

El Programa de Desarrollo Comunal y Educativo (PROECODES) celebró cuatro décadas de trayectoria, impulsando el liderazgo estudiantil, el trabajo en equipo y el compromiso de niños y jóvenes en la dirección regional de Educación de Pérez Zeledón.

Emily Corrales, estudiante de la Escuela de San Carlos de La Amistad, fue la responsable de dirigir el foro cantonal y esta gran celebración, que tuvo lugar en la dirección regional del MEP.

PRODECOES nació hace 40 años, a partir de un proyecto académico desarrollado por Pedro Gamboa, quien, mediante una investigación en administración educativa y planificación, planteó una propuesta que llegó a diferentes comunidades.

Finalmente, Tirrá de Rivas fue la primera localidad en acoger el programa, dando inicio a una historia que se mantiene vigente hasta la actualidad.

Su fundador destacó que el crecimiento y permanencia de la iniciativa han sido posibles gracias al compromiso de los maestros asesores, el respaldo de los padres de familia y el apoyo de organizaciones y empresas de la región.

A lo largo de estas cuatro décadas, PROECODES ha contado con la participación de numerosos estudiantes, centros educativos, docentes y familias, quienes han contribuido al desarrollo de proyectos en beneficio de las comunidades.

La celebración permitió escuchar testimonios de antiguos integrantes, quienes recordaron cómo su paso por PROECODES contribuyó a desarrollar habilidades de liderazgo, organización y trabajo en equipo, valores que hoy aplican en sus actividades personales y profesionales.

Actualmente, el programa mantiene presencia en tres centros educativos: San Carlos de La Amistad, El Carmen de Cajón y Santa Rosa. Aunque antes de la pandemia llegó a contar con 22 grupos, sus integrantes trabajan para recuperar la participación de más escuelas y continuar ampliando su alcance.

Además, destacó que uno de los principales logros del programa es ver cómo antiguos participantes hoy forman parte de juntas de educación, patronatos escolares, juntas administrativas y organizaciones comunales, llevando a sus comunidades los valores y aprendizajes adquiridos durante su etapa estudiantil.

De esta manera, PROECODES conmemora sus 40 años de historia, reafirmando su compromiso con la formación de nuevos líderes y el fortalecimiento del desarrollo comunal.