Estudiantes de Pérez Zeledón logran tres premios en Feria Científica Nacional

La delegación de la dirección regional de Educación de Pérez Zeledón, logró tres premios en la Feria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2026, que se llevó a cabo en la Universidad de Costa Rica.

En Primaria Académica Regular, Saulo Alvarado, de la Escuela Hernán Rodríguez Ruiz de Palmares, un primer lugar, con su proyecto “Sistema Nervioso como Centro de Control del Cuerpo Humano”.

En Educación Especial Primaria, Hernán Sánchez, del Centro de Educación Especial, logró un segundo lugar en sumando experiencias científicas, con “Gigantes del Pasado: Evolución, Adaptación y Desaparición de Grandes Animales Prehistóricos”.

En Secundaria Académica Regular, el tercer lugar fue para Zamira Hidalgo, de la Escuela y Colegio del Valle, con “Evaluando el Lado Oculto de los Protectores Solares en Ambientes Marinos”.