Pérez Zeledón fue sede del Exporta Café Tour para impulsar la exportación del grano de oro

El salón comunal de Buena Vista en Rivas de Pérez Zeledón fue el escenario del Exporta Café Tour, una actividad que reunió a personas interesadas en conocer más sobre el proceso de exportación del café costarricense.

La iniciativa fue impulsada por Esencial Costa Rica, PROCOMER, el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), Café de Costa Rica y la Feria del Café, como parte de los esfuerzos por fortalecer las oportunidades comerciales del sector cafetalero.

La jornada como objetivo brindar herramientas y conocimientos para quienes buscan incursionar o fortalecer su participación en los mercados internacionales.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el contexto internacional del mercado del café, así como los procedimientos técnicos y trámites necesarios para exportar este producto.

La actividad fue gratuita y permitió acercar información especializada a productores y personas vinculadas con la actividad cafetalera de la región.