La Escuela Tierra Prometida se convirtió en la ganadora de un concurso de recolección de botellas plásticas organizado en Pérez Zeledón, tras reunir un total de 282 kilogramos de material reciclable.

La iniciativa surgió gracias a una coordinación entre la Municipalidad de Pérez Zeledón, el Ministerio de Salud y la empresa Hielo Azo, con el propósito de fomentar la cultura del reciclaje y la correcta separación de los residuos desde los centros educativos.

En el concurso participaron cinco centros educativos: Ida Jorón, Pavones, Lomas de Cocorí, San Andrés y Tierra Prometida.

Cada escuela contó con 15 días para recolectar la mayor cantidad posible de botellas plásticas, luego de recibir charlas sobre el manejo adecuado de los residuos.

La participación de los estudiantes, docentes y familias fue fundamental para alcanzar los resultados. Incluso, en Tierra Prometida, los niños se organizaron para recoger botellas en diferentes sectores de la comunidad y llevarlas hasta el centro educativo.

Como reconocimiento al esfuerzo, la escuela ganadora recibió una fiesta de granizados, una actividad que llenó de alegría a los estudiantes y les permitió celebrar el resultado de la campaña.

Todo el material recolectado será entregado a los centros de acopio municipales para continuar con su proceso de reciclaje.

Desde la Oficina de Promoción Ambiental destacaron la respuesta de los centros educativos y adelantaron que esperan ampliar la iniciativa durante el 2027, incorporando más escuelas y extendiendo el periodo de recolección.

Una experiencia que demuestra cómo la educación ambiental y la participación de los más pequeños pueden generar cambios positivos en las comunidades.

A esta institución asisten 185 estudiantes.