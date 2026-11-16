Con el objetivo de actualizar conocimientos y fortalecer las buenas prácticas en la producción y comercialización de plantas, viveristas de Pérez Zeledón participaron en una jornada de capacitación organizada por el Servicio Fitosanitario del Estado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en coordinación con la Oficina Agro Municipal de la Municipalidad de Pérez Zeledón.

Durante la actividad, los participantes recibieron información sobre la legislación que regula la actividad viverista, así como los lineamientos y requisitos que deben cumplir para garantizar la calidad fitosanitaria del material vegetal que comercializan.

La capacitación también permitió refrescar conocimientos sobre la prevención y el control de plagas y enfermedades, aspectos fundamentales para ofrecer productos sanos y de calidad a los agricultores de la región.

Carlos Luis Calvo Alfaro, jefe regional de la Unidad Operativa Regional Brunca del Servicio Fitosanitario del Estado, explicó que esta actualización responde a los cambios que ha experimentado la normativa que regula el sector.

Actualmente, la región Brunca cuenta con cerca de 50 viveros registrados ante el Servicio Fitosanitario, de los cuales entre 30 y 40 se ubican en Pérez Zeledón, cantón que concentra la mayor actividad viverista de la zona.

Para los participantes, estos espacios representan una oportunidad para actualizar sus conocimientos y mejorar los procesos de producción, procurando entregar plantas de mejores condiciones a los agricultores.

Además de la capacitación, el encuentro permitió conocer el interés de los productores en una eventual iniciativa para disponer de yemas sanas de cítricos, con el propósito de garantizar material vegetal libre de enfermedades.

Esta propuesta se encuentra en una etapa inicial de consulta y valoración con los viveristas.

La jornada forma parte de los esfuerzos institucionales por fortalecer el sector viverista y contribuir al desarrollo de la actividad agrícola en Pérez Zeledón y la región Brunca.