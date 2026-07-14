Estas comunidades serán afectadas por suspensión programa del servicio eléctrico

El Instituto Costarricense de Electricidad, da a conocer cada semana, las comunidades que tendrán afectación por el servicio de electricidad, debido a trabajos programados.

El miércoles 15 de julio de siete de la mañana a una de la tarde, por mantenimiento, lo suspenderán en Quebrada Honda en el distrito de Daniel Flores.

Mientras que el viernes 17 de julio, igualmente de siete de la mañana a una de la tarde, la suspensión será en las comunidades de San Ramón, Valle Hermoso y Pueblo Nuevo en el cantón de Golfito.