Privados de libertad pintan y mejoran la Escuela Hernán Rodríguez de Palmares en Pérez Zeledón

Como parte del programa Cero Ocio del Ministerio de Justicia y Paz, la Escuela Hernán Rodríguez Ruiz de Palmares en el cantón de Pérez Zeledón, se ve beneficiada.

Un grupo de privados de libertad se encuentran realizando trabajos de mantenimiento en el centro educativo, que incluyen la pintura del techo y mejoras al comedor.

Para ello, el Ministerio de Justicia, aportó 5 millones 700 mil colones para la compra de insumos y la mano de obra con los privados de libertad.

El techo de la institución estaba muy deteriorado.

Son nueve personas privadas de libertad del Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz, que están trabajando.

En la Escuela, ven muy positivo este aporte, ya que los recursos que tenían destinado para pintar el techo, ahora lo van a invertir en mejorar la malla, por ejemplo.

Se cuenta con 13 millones de colones, para la compra de materiales y pago de mano de obra.

La Escuela cuenta con cuatro pabellones con 23 aulas, entre primero y segundo ciclo y de talleres, el gimnasio, comedor, área administrativa, tres aulas de kínder y otras.