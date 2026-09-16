Alcalde explicó sobre el aumento en remuneraciones en el presupuesto ordinario 2027 

Durante la sesión municipal de esta semana, el alcalde de Pérez Zeledón Emanuel Ceciliano, desglosó aspectos sobre el aumento en las remuneraciones dentro del prepuesto ordinario 2027 que fue aprobado la semana pasada.
Durante la sesión municipal de esta semana, el alcalde de Pérez Zeledón Emanuel Ceciliano, desglosó aspectos sobre el aumento en las remuneraciones dentro del prepuesto ordinario 2027 que fue aprobado la semana pasada.
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