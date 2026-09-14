Bonaerenses tendrán mejor servicio de agua potable, A y A anuncia inversión de 25 millones de dólares

Una gran necesidad será suplida. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, anunció una millonaria inversión para el cantón de Buenos Aires.

Se trata un proyecto que se ejecuta mediante la Unidad AyA – BCIE. Son 25 millones de dólares para las obras del nuevo acueducto que llegará a mejorar la vida de estas personas.

El proyecto busca aumentar la capacidad de producción del sistema en 110 litros por segundo.

Incluye la construcción de una nueva planta potabilizadora alimentada por el río Cañas, con respectiva estación de bombeo.

También, 175 metros cúbicos adicionales de almacenamiento y 31.25 kilómetros de red de distribución mejorada.

La mayoría de estas obras serán entregadas en los próximos dos años.

Con estos trabajos 17500 habitantes será la población atendida, pertenecientes al casco central de Buenos Aires, El Socorro, Santa María, Guadalajara y San Rafael del distrito de Brunka.

Además, en el segundo semestre del 2028 iniciará la ampliación y mejoras operativas del sistema de agua potable de Buenos Aires, con una inversión de ₡4.761 millones para 23 mil habitantes.

Se trata del proyecto de ampliación de la cobertura y mejoras operativas del sistema de agua potable en Buenos Aires.

Serán beneficiados los vecinos de las comunidades: Las Gemelas, Carrascos, Río López, San Luis, El Brujo, Villa Hermosa, Platanares y Loma Linda.

Lo que se busca esa ampliar la cobertura de abastecimiento del acueducto de Buenos Aires a distintas comunidades mediante la extensión de ramales de distribución y la sustitución de tuberías de distribución para asegurar un adecuado servicio.