Mejoran el servicio de Gastroentereología del Hospital Escalante Pradilla con nuevo equipo valorado en 23 millones de colones

La mañana del miércoles 16 de setiembre, representantes de la Asociación Pro Hospital, hizo entrega a la jefatura de Cirugía del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Zeledón, de un gastroscopio, que tuvo una inversión superior a los 23 millones de colones, que fueron donados por la Junta de Protección Social.

En el centro médico regional, se realizan las endoscopias los lunes, entre seis y ocho procedimientos.

Un equipo más que viene a mejorar la atención en las especialidades.

De febrero a mediados de setiembre de este 2026, la Asociación Pro Hospital, contabiliza la entrega de 136 millones 615 mil colones provenientes de la Junta de Protección Social para la compra de nuevo equipo.

Se trata de:

Tecarterapia 13 500 000

Ondas de choque 8 407 529.52

Láser alta intensidad 10 479 082.62

Gastroscopio 23 248 000

Ultrasonido Ginoobstetricia 19 000 000

Camilla neurologica 1 780 800

28 sillas de ruedas 3 080 000

Torre artroscopia 58 000 000

Y esperan una fuerte inversión para lo que resta del año, que suman unos 177 millones de colones, que serán para el servicio de Odontología y el área de Patología.

De esta manera, buscan suplir al centro médico de tecnología de punta para la atención de los pacientes.