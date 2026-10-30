La piscina semiolímpica de Pérez Zeledón entró en la etapa de permisos para comenzar con las obras 

El alcalde Emanuel Ceciliano confirmó a Tv Sur Deportes, que el contrato para la construcción de la piscina fue refrendado por la Contraloría General de la República y ahora se encuentran en la etapa de permisos para comenzar con las obras.
El alcalde Emanuel Ceciliano confirmó a Tv Sur Deportes, que el contrato para la construcción de la piscina fue refrendado por la Contraloría General de la República y ahora se encuentran en la etapa de permisos para comenzar con las obras.
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