La piscina semiolímpica de Pérez Zeledón entró en la etapa de permisos para comenzar con las obras 

Por
Johan Garcia G.
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El alcalde Emanuel Ceciliano confirmó a Tv Sur Deportes, que el contrato para la construcción de la piscina fue refrendado por la Contraloría General de la República y ahora se encuentran en la etapa de permisos para comenzar con las obras.

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