Atletas y novios: Selena y Steven comparten su pasión por el deporte

Steven Hernández tiene varias competencias de gran exigencia fuera del país y se convierte en un buen consejero para Selena que estará el 7 de noviembre en el Reto Vulcano en México.
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