Atletas y novios: Selena y Steven comparten su pasión por el deporte

Por
Johan Garcia G.
-
0
30

Steven Hernández  tiene varias competencias de gran exigencia fuera del país y se convierte en un buen consejero para Selena que estará el 7 de noviembre en el Reto Vulcano en México.

 

Artículos relacionadosMás del autor