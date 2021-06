Hija narra el dolor que se vive al tener un padre al borde la muerte por Covid 19

Pérez Zeledón. Mucho es el dolor que enfrentan las personas que se contagian por Covid 19 y todos los tratamientos en los centros hospitalarios, pero también, está la familia de esta persona, que sufre todo eso también.

Hoy les queremos contar el testimonio de Katherine Gamboa, una joven de 26 años de edad, vecina de Pérez Zeledón, quien tuvo que sacar las fuerzas y convertirse en un pilar.

Sus padres enfermaron por Covid 19, por lo que tuvo que ser el pilar. Ella no vive con ellos, pero tuvo que asumir la presencia en la casa.

Su madre superó la enfermedad, pero su papá no, él, estuvo en cuidados críticos, al borde de la muerte.

Cuando salió la parte crítica, fue impactante.

Para ella, es lo más difícil que ha pasado.

Hubo momentos en que sentía que ya no daba, que no podía más. El llorar era algo que no podía, para evitar el dolor en su madre.

Esta joven generaleña, afirma que las fuerzas las sacó solo con la ayuda de Dios.

El dolor es grande, muchas personas como Katherin, sufren al ver sus seres queridos en hospitales y hasta morir por este virus.