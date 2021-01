¿Hubo o no influencias para que familiares con Covid 19 del vicealcalde de Quepos estuvieran en albergue en Pérez Zeledón?

Pérez Zeledón. Familiares del vicealcalde de Quepos, Ronald Sánchez, realizaron la cuarentena en el albergue de Covid 19 ubicado en el Polideportivo de Pérez Zeledón y al parecer, llegaron ahí por influencias políticas.

Desde el año anterior, en el gimnasio del Polideportivo funciona el albergue Covid, con el fin de que personas positivas puedan hacer su cuarentena en este espacio.

Para ingresar hay un procedimiento que establece dos aspectos: una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud y que la persona no tenga condiciones físico sanitarias, para hacer el aislamiento en el lugar donde vive o que conviva con otras personas que pueda generar algún riesgo.

¿Qué fue lo que pasó?.

El albergue supuestamente cerraba el domingo 10 de enero a las 12 de la noche, debido a que tenía dos días sin tener a ninguna persona. Ese mismo día se solicitó a la Comisión Nacional de Emergencias el ingreso de estas personas.

Según una fuente confidencial de Tv Sur Noticias, se trata del ingreso del hermano del vicealcalde de Quepos, quien era positivo al virus y que tenía su orden sanitaria.

Luego se dio el ingreso del padre y un amigo de la familia de apellido Noguera.

Todo esto, supuestamente por petición del jerarca municipal de Quepos.

Sobre este tema, el jefe de Operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, Sigifredo Pérez, desmiente que hubo tráfico de influencias políticas para el ingreso de estas personas y precisó que sí reúnen las condiciones para estar en este espacio.

Cabe indicar que estas personas son vecinas de Pérez Zeledón.

El funcionario de la CNE, explicó que en el país se trabaja las coordinaciones por medio de diferentes chats y en este caso, la autorización la hizo el Ministerio de Salud.

Además, precisó que estas tres personas si cumplen con los requisitos para ingresar, pues uno de los cuestionamientos, es que al parecer, cuentan con propiedades donde podían hacer la cuarentena.

Sobre este particular, el vicealcalde de Quepos, Ronald Sánchez, manifestó que él no influyó y más bien criticó que su familia no pudiera estar en este albergue.

Además, negó que hubiese llamado directamente a la empresa contratada para que trasladaran a sus familiares.

Si una persona cumple su período de aislamiento, que son 10 días, se tiene que hacer el proceso para que se retiren del albergue.

Sin embargo, al parecer, estas personas aunque supuestamente cumplir el periodo que le correspondía, continuaban en el lugar.

Aquí en Tv Sur Noticias, quisimos conocer más detalles sobre los ingresos de estas personas, sin embargo por medio de la Oficina de prensa del Ministerio de Salud, vía correo electrónico manifestaron que “la Comisión Nacional de Emergencia es la entidad que coordina lo correspondiente a los albergues, puede derivar sus consultas”.

Pero llamó o no el vicealcalde a la empresa que da los servicios en el lugar, Tv Sur Noticias, los contactó vía telefónica y estuvieron en la disposición de dar los detalles, pero a través de un correo electrónico, solo indicaron que se cumplió con el protocolo.

Aquí las respuestas.

¿Cuál fue la situación que se dio para el ingreso de los familiares del vice alcalde de Quepos para que se permitiera su ingreso al albergue?

– Mismo cumple con el perfil de acuerdo al protocolo de ingreso y cuenta con la debida orden sanitaria.

¿Hubo o no tráfico de influencias por parte del jerarca municipal o se realizó el debido proceso como corresponde en estos casos?

– Se realizó el debido proceso, de acuerdo al perfil y protocolo de ingreso.

Según tenemos entendido, el albergue cerraba el domingo 10 de enero a las 12 de la noche, pero al parecer, ese mismo día, que el encargado del albergue solicitó a la CNE el ingreso de estas personas. ¿Cuál fue el motivo?

– El Albergue trabaja 24 horas al día , no hay cierre a las 12 de la noche, el servicio es ininterrumpido 24/7, efectivamente se solicitó el traslado a la brevedad posible como normalmente se realiza para todos los casos Covid +

También, conocía o no la Comisión Municipal de Emergencias de Pérez Zeledón sobre el asunto, consultamos vía mensaje de whatsapp al alcalde Jeffry Montoya, para conocer sobre el asunto, sin embargo, no recibimos respuesta.

Finalmente, en la CNE, hicieron un llamado a la población a que utilizan más el albergue para casos positivos de Covid 19.

El jefe de Operaciones de la CNE, precisa que el caso de los familiares del vicealcalde de Quepos, sí cumplía con todos los requisitos para que estuvieran en el albergue.