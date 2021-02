Indígena promueve la importancia de la vacunación en Golfito

Golfito. Con videos grabados de su propio celular en el idioma ngäbere, con fotografías de cuando se vacuna y con carteles que su gente entienda como “Ja Krägäi Migue” que significa vacúnate, es como un servidor de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) busca convencer a sus ancestros de que vacunarse es bueno.

Se trata de Navil Atencio Rodríguez, quien tiene 56 años, labora para la CCSS hace 26 años, es asistente de atención primaria (ATAP) en el área de salud de Golfito y se desenvuelve en la sede de ebáis Alto Conte en Punta Burica.

Este trabajador dispone de su tiempo libre, teléfono celular y hasta datos móviles para tratar de persuadir a toda su familia indígena de que sigan los protocolos contra la covid-19 y otras enfermedades.

Cuenta el trabajador que poco a poco se ha ganado el cariño y respeto de su comunidad y pueblos vecinos.

Ya en su territorio Ngöbe saben quién es él, tienen la certeza de que desea su bien y que no busca cambios en su cultura sino en la calidad de vida de las personas.

“Les he hablado de las vacunas contra la influenza, tétano, neumococo 23. Ahora me ocupa el reto de la vacuna contra la covid-19 y esto me ha costado trabajos extenuantes, conversaciones y discusiones para una vez más convencerlos.

El problema es que la pandemia lo ven como algo pasajero, entonces he buscado maneras tangibles para persuadirlos y que vean que al menos no es algo malo; por eso es que pedí que me grabaran para que cuando toque el turno de que ellos se vacunen contra la covid-19 no pongan resistencia” compartió el ATAP.

La región Brunca cuenta con 130 ATAPS distribuidos en las seis áreas de salud y específicamente en los territorios indígenas de Buenos Aires, Coto Brus, Corredores Pérez Zeledón y Golfito hay 15 de ellos.