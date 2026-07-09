Las Águilas Doradas de la Diócesis de San Isidro estarán en la Copa de la Fe en Colombia

Un gran reto. El equipo de futbol de sacerdotes de la Diócesis de San Isidro, llamado Las Águilas Doradas, participará este 2026 en la XI Copa de la Fe en Medellín, Colombia.

Será del 7 al 11 de septiembre, siendo el torneo de fútbol más representativo del clero católico colombiano, donde este año habrá 32 equipos de sacerdotes de diferentes jurisdicciones diocesanas colombianas e internacionales, incluyendo delegaciones de México, Venezuela, Ecuador y Costa Rica, con el fin de promover la fraternidad y el deporte.

La planilla está prácticamente lista, con sacerdotes de la Diócesis de San Isidro y con refuerzo de otros presbíteros.

El Obispo Monseñor Juan Miguel Castro, también los acompañará.

Durante la actividad, se aprovecha para realizar confesiones masivas, visitas a hogares y enfermos, encuentros de evangelización y otras.

Así que Las Águilas Doradas tendrán participación en la Copa de la Fe en Colombia.