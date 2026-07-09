El 19 de agosto será el Encuentro Vocacional Regional del MEP en Pérez Zeledón

Más de 30 universidades públicas y privadas, presentes en Pérez Zeledón y también fuera del cantón, estarán presente en el Encuentro Vocacional Regional 2026 del Ministerio de Educación Pública.

La actividad es organizada por la Asesoría Regional de Orientación.

La actividad se llevará a cabo el próximo 19 de agosto de 2026 en el Polideportivo en San Isidro de El General.

Para esta edición se proyecta la participación de aproximadamente 2.500 estudiantes provenientes de diversos centros educativos de la región.

La jornada iniciará a las 7:30 a. m. con el acto protocolario y se desarrollará durante todo el día con la asistencia de estudiantes de centros educativos diurnos.

Posteriormente, continuará con la participación de estudiantes de centros educativos nocturnos, extendiéndose hasta las 9:00 p.m.

Este encuentro constituye una de las principales acciones de orientación vocacional que desarrolla la región educativa y tiene como propósito acercar la oferta académica de educación postsecundaria a la población estudiantil de Pérez Zeledón.

La actividad busca facilitar el acceso a información actualizada sobre oportunidades educativas, especialmente para aquellos estudiantes que, debido a la distancia geográfica o a limitaciones económicas, enfrentan dificultades para desplazarse a las distintas instituciones de educación superior ubicadas en la Gran Área Metropolitana.