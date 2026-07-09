Generaleño representará a Costa Rica en Olimpiada Internacional de Química

Juan Pablo Valverde Cordero del Colegio Científico de Pérez Zeledón, es parte del grupo de cuatro jóvenes que representan a Costa Rica en la Olimpiada Internacional de Química (IChO).

Viaja junto a Tamara Garrote Villalobos, Leonor Isaura Obando Umaña, y José Edwin Chávez Rodríguez, quienes competirán en la 58.ª Olimpiada Internacional de Química, en Uzbekistán, que será del 10 al 19 de julio.

Ese objetivo se concretó luego de superar un proceso de selección que inició en febrero de 2025.

El recorrido comenzó con su inscripción en la Olimpiada Costarricense de Química, categoría intermedia.

Tras sobresalir en las distintas etapas de competencia, los estudiantes avanzaron hasta la final nacional, donde obtuvieron las medallas que les permitieron optar por un lugar en la selección nacional.

Durante junio, los cuatro estudiantes participaron en un intenso programa de entrenamiento basado en los problemas preparatorios oficiales de la IChO, enfrentándose a contenidos propios de carreras universitarias en Química, a pesar de cursar aún la educación secundaria.

Para Juan Pablo Valverde, el logro representa el resultado de un esfuerzo acumulado durante muchos años. «Me gusta pensarlo como el resultado del esfuerzo de toda la vida, desde iniciar clases en la escuela hasta el trabajo que he puesto en química el año pasado». Además, considera que disfrutar el aprendizaje es la mejor forma de alcanzar las metas. «Es muy difícil estudiar algo si no se disfruta. Entonces hacer algo que disfruten sería lo mejor».

La delegación costarricense estará acompañada por Manuel Sandoval Barrantes, jefe de delegación; Cristian Campos Fernández, profesor mentor; y José Pablo Sibaja Brenes, observador científico, todos académicos de la Escuela de Química de la Universidad Nacional (UNA), quienes tendrán la responsabilidad de orientar y representar al país durante la competencia.